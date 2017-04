18.04.2017 (09:15)

Les sapeurs russes utilisent les systèmes de déminage avancés «Scarabée» et «Sphère» pendant le nettoyage de mines à Palmyre

Parmi les nouveaux moyens de génie utilisés par les sapeurs russes – un compexe robotique «Scarabée». C’est un système téléguidé avec caméras de haute résolution, microphone et caméra thermique.

La distance d’imagerie et guidage hertzien constitue 250 mères. La hauteur du système est 15 centimètres, les moteurs électriques le rendent très silencieux.

Pendant le déminage des lieux difficilement accessibles, les bâtiments et des abattis on utilise un appareil «Sphère» qui est un boule dotés de caméras, microphone et transmetteur.

La «Sphère» permet de tranmettre l’image sur 360 degrés.

Les sapeurs sont équippés avec vêtements de protection OVR-2-02 qui assurrent un haut niveau de sûreté.

